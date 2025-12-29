El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, Gustavo Mazieres y el diputado provincial del bloque Comunidad, Ernesto Novoa también hablaron sobre el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, reforma que fue promulgada por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa este lunes.



“No estamos simplemente promulgando una ley. Estamos dando un paso institucional profundo, que expresa una forma de entender el Estado, la justicia y el vínculo con la comunidad”, expresó Mazieres en primer lugar.



Recalcó que el nuevo código surgió por “una decisión política del Poder Ejecutivo” y destacó que se impulsó “una transformación estructural, no para resolver una urgencia circunstancial, sino para revisar reglas, prácticas y modelos, adecuándolas a las actuales necesidades de la sociedad neuquina”.



“Implementar este código no es aplicar una nueva normativa, es transformar la manera en que se desarrolla el proceso civil y la forma en que el Estado brinda el servicio de justicia”, dijo Mazieres y agregó que “este código propone un cambio de paradigma; un proceso más adversarial donde las partes asumen un rol protagónico y el juez resignifica su función, siendo el garante del debido proceso”.



El presidente de la Comisión Interpoderes y diputado provincial, Ernesto Novoa expresó que “como es una tarea tan compleja ponerse de acuerdo los tres poderes del Estado, tiene que haber madurez y liderazgo político”. “Le agradecemos al Gobernador que haya tomado esta iniciativa y que hayamos podido lograr este resultado tan beneficioso para Neuquén”, señaló.



“Neuquén se posiciona como la primera provincia del país en adoptar un modelo adversarial moderno, con oralidad efectiva, plazos breves, discovery, arbitraje internacional y protección tecnológica sin exclusión”, detalló Novoa y agregó que “el mundo nos mira porque somos la puerta energética de Argentina, el corazón de Vaca Muerta y un territorio en expansión. Y a partir de hoy, nos mirará también porque estamos construyendo un sistema de justicia del siglo XXI”.



Finalmente el reconocido jurista Gustavo Calvinho, responsable de la elaboración técnica del texto procesal, agradeció al Gobernador “por haber tomado esta iniciativa de transformar la justicia civil en Neuquén”. Explicó los detalles del nuevo código y aseguró que “es la primera vez, en la Argentina y Latinoamérica, que se transforma realmente la justicia civil y comercial”.



“Neuquén tiene un modelo de justicia penal exitoso, con un proceso adversarial acusatorio que es un ejemplo en toda Latinoamérica. Lo que en primer lugar se buscó, a partir de la decisión política del Gobernador, es alinear la justicia civil a lo que es el modelo de justicia penal”, concluyó.







