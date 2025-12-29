El Ministerio de Transporte resolvió inhabilitar de manera preventiva la licencia de conducir de Valeria Aquino, madre de una de las hijas del cantante El Polaco, luego de la fuerte repercusión que generó un video publicado en redes sociales donde se observa a la niña, de 12 años, conduciendo una camioneta en la ruta.

Las imágenes, difundidas el 25 de diciembre, mostraban a la menor al volante mientras Aquino grababa la escena. El contenido generó una inmediata ola de críticas y repudios por parte de usuarios y especialistas en seguridad vial, quienes alertaron sobre el riesgo extremo al que fue expuesta la niña y terceros.

La polémica se intensificó luego de que Aquino acompañara el video con la frase: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, lo que fue interpretado como una validación de una conducta prohibida por la ley.

Entre los aspectos más cuestionados, se señaló que la menor no tenía colocado correctamente el cinturón de seguridad, agravando aún más la situación al tratarse de una persona sin edad legal ni habilitación para conducir.

Ante este escenario, el área de Seguridad Vial solicitó formalmente la inhabilitación de la licencia, pedido que fue avalado por el Ministerio de Transporte. La sanción se fundamenta en lo que definieron como “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.

En el comunicado oficial, las autoridades remarcaron que la maniobra constituye una infracción gravísima a la normativa vigente y subrayaron la responsabilidad del adulto a cargo, al permitir y difundir públicamente una acción considerada de extrema imprudencia.

La suspensión rige de manera preventiva mientras se analizan las eventuales sanciones administrativas que podrían derivarse del caso.