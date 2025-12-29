Con financiamiento provincial, Chos Malal amplía su red de cloacas

Con la firma del contrato entre el EPAS y la empresa Montegrappa, Chos Malal dará inicio a la ampliación de su red cloacal en el barrio El Canalito, beneficiando a unas 180 personas de manera directa y con proyección a 900 habitantes a futuro. El presupuesto oficial supera los 571 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 120 días corridos, en una obra que conjuga el esfuerzo conjunto de Provincia y Municipio.

El gobernador Rolando Figueroa acompañó la firma y destacó la importancia de garantizar el acceso a servicios esenciales como parte de un modelo de desarrollo que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esta obra se enmarca en una política de urbanismo que considera el saneamiento como un derecho fundamental y una herramienta para el crecimiento ordenado.

La ministra Leticia Esteves subrayó que el proyecto no solo resuelve una necesidad inmediata, sino que también está diseñado con proyección futura. “Estamos resolviendo los problemas de hoy, pero también pensando en el Neuquén del futuro”, afirmó, al tiempo que remarcó el impacto positivo que estas obras tienen en la preservación ambiental.

La iniciativa se desarrollará bajo un sistema de recupero, que permitirá que los usuarios abonen la obra una vez finalizada, en cuotas accesibles acordadas previamente. Esteves explicó que esto forma parte de un esquema que promueve la responsabilidad compartida, asegurando la sustentabilidad de las inversiones públicas.

Desde el EPAS, el presidente Gustavo Hernández informó que las tareas comenzarán en los próximos días e incluirán una estación de bombeo para derivar los líquidos a la planta de tratamiento central. Además, indicó que se trabaja en el reacondicionamiento de esa planta de tratamiento, fortaleciendo la infraestructura sanitaria de la ciudad.

El intendente Nicolás Albarracín destacó que es la primera vez que una obra de estas características se realiza con participación activa del Concejo Deliberante, los vecinos y el EPAS, articulando un sistema que permitirá mejorar la calidad de vida. El municipio se encargó del registro de oposición y será clave en la implementación del sistema de pago por recupero.