La provincia atraviesa un escenario de riesgo extremo de incendios forestales y las autoridades reforzaron el llamado a la responsabilidad ciudadana de cara al verano y a las celebraciones de fin de año. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos ratificaron la prohibición absoluta de hacer fuego en todo el territorio provincial y advirtieron sobre las graves consecuencias que puede provocar el uso de pirotecnia.

La secretaria del área, Luciana Ortiz Luna, explicó que si bien la provincia cuenta con equipos especializados y medios aéreos alquilados para responder ante eventuales focos, la prevención depende en gran medida del comportamiento social. “El descuido de un segundo puede generar un desastre ambiental irrecuperable”, sostuvo en declaraciones radiales.

Ortiz Luna confirmó que durante la noche del domingo se logró contener un incendio de gran magnitud desatado entre Junín de los Andes y La Rinconada, en el casco de una estancia, un episodio que expuso con crudeza el nivel de vulnerabilidad actual. El operativo demandó el despliegue de alrededor de 50 personas y cuatro medios aéreos.

“Se originó aparentemente por una negligencia. Ayer el fuego avanzó 600 hectáreas en cuestión de minutos. Es impresionante la velocidad con la que corre sobre el pastizal seco; los brigadistas nos decían que era imposible de parar”, relató la funcionaria, quien confirmó que se aplicarán multas y sanciones a los responsables.

Es necesario que la gente colabore y siga las recomendaciones vigentes este verano, expresó Ortiz Luna.

Prohibición total de hacer fuego

La secretaria fue contundente al referirse a las restricciones vigentes: “No es un capricho. Está prohibido hacer fuego para acampar, para pescar o para cualquier actividad en toda la provincia”. En ese sentido, recomendó postergar cualquier tipo de fogón hasta el mes de abril, cuando las condiciones de humedad reduzcan el peligro.

La medida alcanza a zonas rurales, áreas de recreación, márgenes de ríos y sectores turísticos, donde históricamente el uso de fuego forma parte de prácticas habituales que hoy representan un riesgo crítico.

Alerta por pirotecnia

Otro de los puntos que más preocupa a las autoridades es el uso de pirotecnia, una práctica prohibida por ley provincial que, pese a ello, continúa generando incidentes. Ortiz Luna lamentó que durante la última Navidad se registraran personas lesionadas que debieron ser asistidas por ambulancias del SIEN, además de múltiples focos de incendio.

“Hacía años que no teníamos lesionados por pirotecnia y este año volvieron a aparecer”, advirtió. La funcionaria también recordó el impacto negativo que los estruendos generan en personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores y mascotas, sumando un componente social al riesgo ambiental.

Recomendaciones clave para Fin de Año

Desde la Secretaría de Emergencias insistieron en extremar los cuidados y respetar las normas vigentes:

Fuego cero: no encender fogones bajo ninguna circunstancia.

Pirotecnia: respetar la prohibición para evitar lesiones y nuevos focos ígneos.

Cuidado del recurso: cada incendio pone en riesgo la vida de brigadistas, bomberos y personal de salud, además del alto costo operativo que implica su combate.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana es la herramienta más eficaz para atravesar el verano sin nuevas tragedias ambientales y evitar incendios que, en muchos casos, dejan daños irreversibles.