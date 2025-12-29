Un fenómeno que vuelve a preocupar

La presencia de cianobacterias en el lago Ramos Mexía volvió a generar malestar e inquietud entre vecinos y turistas que eligieron El Chocón para pasar el verano. El monitoreo oficial confirmó sectores con niveles elevados de estas algas, lo que activó una alerta sanitaria y recomendaciones específicas para el uso recreativo del agua.

Aunque el lago no está comprometido en su totalidad, la aparición de manchas verdosas en superficie reavivó la preocupación por los posibles efectos en la salud y por la reiteración de un fenómeno que, año tras año, aparece con más frecuencia.

“No es que no se pueda usar el lago, pero hay que tener precaución”

En diálogo con la AM550, el intendente de El Chocón, Pablo Di Fonzo, llevó claridad en medio de la inquietud generalizada y remarcó la importancia de informarse antes de ingresar al agua.

“No es algo que te prohíbe hacer uso del lago, hay lugares donde podés ingresar. No es que no se puede usar, solo hay que tener muchísima precaución”, señaló.

En ese sentido, explicó una medida básica pero clave:

“Una vez que se sale del agua, te enjuagás”. resumió.

Qué son las cianobacterias y por qué generan alerta

Las cianobacterias, también conocidas como algas verdeazuladas, son microorganismos que se desarrollan de manera natural en ambientes acuáticos. En determinadas condiciones —altas temperaturas, bajo recambio de agua y acumulación de nutrientes— pueden multiplicarse rápidamente y liberar toxinas.

Desde los organismos de control advierten que el riesgo no es uniforme y que la alerta roja se concentra en zonas específicas del embalse, mientras amplios sectores permanecen en condiciones normales o de vigilancia.

Qué síntomas pueden provocar

Según explicó el jefe comunal, el impacto en la salud suele ser leve, pero no debe subestimarse.

“Las cianobacterias te pueden generar descompostura, sarpullido en la piel, pero una vez que lo lavás se va. No es algo grave”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la situación mantiene en alerta a las autoridades:

“Sacamos agua del mismo lago para el consumo, por eso nos tiene preocupados, estamos muy atentos constantemente y le hacemos estudios al agua potable todo el tiempo”, resaltó.

Dónde aparecen y por qué cambian de lugar

Uno de los aspectos que más confunde a quienes visitan el lago es que las algas no siempre se ven en el mismo sitio. Di Fonzo explicó que su presencia está directamente vinculada a factores climáticos.

“Las algas están por arriba, en profundidades no se ven. Una vez que terminan de hacer su fotosíntesis vuelven a bajar y ya no se ven más”, detalló.

Y agregó:

“Donde se ubican las cianobacterias depende de para qué lado van los vientos. Lo mueven de un lado para el otro”, mencionó el mandatario comunal.

Cómo cuidarse y reducir riesgos

Las recomendaciones son claras y apuntan a la prevención: evitar ingresar al agua en zonas con coloración verdosa o aspecto espeso, no tragar agua del lago, higienizarse al salir y prestar especial atención a niños y mascotas, que son más vulnerables.

"Siempre que vayas al lago y hay viento, trata de ponerte en contra de donde vaya el viento”, aconsejó el intendente.

Monitoreo constante y mensaje de calma

Desde el municipio de El Chocón y los organismos provinciales insisten en un mensaje central: no se trata de generar alarma, sino de tomar decisiones informadas. El monitoreo del lago es permanente y las condiciones pueden cambiar día a día.

La advertencia es concreta y apunta a la responsabilidad individual y colectiva. El lago sigue siendo un espacio de disfrute, pero el contexto actual exige atención, cuidados y respeto por las indicaciones oficiales para evitar consecuencias que sí podrían ser evitables.

