Jueves 25 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Un sector peligroso

Desbarrancó en una zona de curvas y pendientes en un barrio de San Martín de los Andes y terminó en el hospital

Un vecino dio aviso tras ver la caída del auto. El conductor estaba consciente al momento del rescate. Bomberos y el SIEN trabajaron en el lugar.
 

Por Redacción

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:55
Gentileza: Bomberos Voluntarios de San Martín de Los Andes

La madrugada de este jueves, alrededor de la 1, se registró un grave accidente de tránsito en el acceso al barrio Covisal de San Martín de Los Andes, cuando un automóvil Volkswagen Golf perdió el control en una curva y cayó aproximadamente 120 metros por un barranco.

El siniestro ocurrió en la última curva antes de ingresar al barrio, en una zona de pendientes pronunciadas y visibilidad reducida. Fue un vecino quien, tras presenciar la caída del vehículo, se dirigió de inmediato al Cuartel 2 “Chiche Sassaroli” de Bomberos Voluntarios, ubicado en el barrio El Arenal, para dar aviso.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de San Martín de Los Andes

Rápidamente se activaron los protocolos de emergencia, y al lugar acudieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y efectivos de la Policía de Tránsito.

El único ocupante del vehículo fue hallado consciente, orientado y en condiciones de comunicarse con el personal médico. Tras ser asistido y estabilizado en el lugar, fue trasladado al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

Una vez finalizado el rescate, los bomberos procedieron a estabilizar el automóvil, que había quedado en una posición inestable y peligrosamente cercano al camino, representando un riesgo para los vehículos que transitan por la zona.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

 

