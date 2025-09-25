La madrugada de este jueves, alrededor de la 1, se registró un grave accidente de tránsito en el acceso al barrio Covisal de San Martín de Los Andes, cuando un automóvil Volkswagen Golf perdió el control en una curva y cayó aproximadamente 120 metros por un barranco.

El siniestro ocurrió en la última curva antes de ingresar al barrio, en una zona de pendientes pronunciadas y visibilidad reducida. Fue un vecino quien, tras presenciar la caída del vehículo, se dirigió de inmediato al Cuartel 2 “Chiche Sassaroli” de Bomberos Voluntarios, ubicado en el barrio El Arenal, para dar aviso.

Gentileza: Bomberos Voluntarios de San Martín de Los Andes

Rápidamente se activaron los protocolos de emergencia, y al lugar acudieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y efectivos de la Policía de Tránsito.

El único ocupante del vehículo fue hallado consciente, orientado y en condiciones de comunicarse con el personal médico. Tras ser asistido y estabilizado en el lugar, fue trasladado al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

Una vez finalizado el rescate, los bomberos procedieron a estabilizar el automóvil, que había quedado en una posición inestable y peligrosamente cercano al camino, representando un riesgo para los vehículos que transitan por la zona.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.