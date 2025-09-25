Fuerte choque en la Ruta 7 a la altura de Tratayen: dos camionetas involucradas y un petrolero herido

Un fuerte accidente de tránsito sacudió la mañana de este jueves en la zona de Tratayen, a unos diez kilómetros de Añelo, sobre la Ruta 7. El hecho se registró entre las 5:15 y las 5:45, en inmediaciones de la planta USP 4 de YPF.

Según las primeras informaciones, dos camionetas —una Fiat Strada y una Ford Ranger— habrían chocado de manera frontal. Producto del impacto, un ocupante resultó con lesiones y fue trasladado de manera preventiva al hospital de Añelo. De acuerdo con lo informado, en principio no presentaría heridas de gravedad.

Bomberos y ambulancias trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la ruta. El tránsito no sufrió interrupciones tras el siniestro.

El comisario inspector Julio Muñoz confirmó que se están ampliando los detalles del hecho.

Noticia en desarrollo.