La mañana de este viernes estuvo marcada por un importante operativo policial en la ciudad de Centenario, donde se realizaron dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por amenazas agravadas con el uso de armas de fuego.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal Paula González y autorizados por la jueza de Garantías Natalia Pelozzo.

El primer allanamiento se llevó a cabo alrededor de las 7.50 en una vivienda ubicada en el sector Parcelas. En el lugar, se notificó a dos hombres mayores de edad sobre la orden judicial, y tras la inspección, efectivos policiales lograron secuestrar una escopeta calibre 14 de un caño, cuatro municiones del mismo calibre y catorce cartuchos calibre 16.

Pocos minutos después, a las 7.45, un segundo operativo se realizó en una casa del barrio Vista Hermosa, donde fue identificado un hombre de 39 años y su pareja. Allí se encontró una pistola calibre 22 con cargador colocado, que contenía diez municiones en su interior, además de una culata de madera y un caño tipo aire comprimido. El sujeto fue demorado en el lugar.

Las diligencias se enmarcan en una investigación iniciada tras una denuncia realizada el 20 de septiembre, cuando un hombre aseguró haber sido amenazado con un arma de fuego tras una discusión con otro individuo, quien se presentó en su vivienda a bordo de un Chevrolet Corsa gris, pese a tener una restricción de acercamiento vigente. Según la denuncia, el agresor habría exhibido un arma calibre 9 milímetros durante el altercado.

Todos los elementos secuestrados, así como el hombre demorado, fueron trasladados a la sede policial, donde continúan las actuaciones judiciales en curso.