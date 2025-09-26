Se llevaron una Tracker de $27 millones en Cipolletti: la familia denuncia extorsiones

De manera sigilosa, dlincuentes entraron a una casa del barrio Antártida Argentina de Cipolletti y se llevaron una Chevrolet Tracker gris 2017, valuada en unos 27 millones de pesos. Accedieron por una puerta trasera de la vivienda, encontraron las llaves y escaparon sin que nadie los advirtiera.

El propietario, un trabajador petrolero, contó que su pareja dormía en la planta alta y que no percibió ningún movimiento extraño. Ingresaron por una puerta trasera sin romper nada, agarraron las llaves del vehículo y se fueron.

Al radicar la denuncia, la pareja ofreció una recompensa para recuperar el vehículo. Sin embargo, la iniciativa derivó en un problema inesperado: recibieron llamados de desconocidos que solo querían sacarles dinero con pistas falsas. Todas fueron trasladadas a la Policía y se comprobó que no había ninguna certeza.

La camioneta robada tiene un abollón en el capot y un rayón en la parte trasera, señales que podrían servir para identificarla. Los dueños sospechan que podría estar escondida en alguna chacra de la zona y comenzaron a recorrer el área por sus propios medios.