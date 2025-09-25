Arrojaron basura en la puerta de la Asociación Deportiva Centenario: qué dijo el presidente

La Asociación Deportiva Centenario sufre en estos días la misma realidad que varias zonas de la barda. Personas que hacen caso omiso a las recomendaciones del municipio, y que además no le dan la más mínima importancia a la limpieza de las zonas de uso común, arrojan residuos en la vía pública en cercanías al club.

Sergio Castillo, presidente de la institución, denunció en redes sociales que la calle Catamarca va mutando a un micro basural. “Hace una semana limpiamos y de nuevo los mugrientos de los vecinos tiran su basura en el lugar afuera del estadio” posteó en redes sociales.

Pero el colmo sucedió hoy, luego que nuevamente se limpiara la zona. “Ya vinieron de nuevo a tirar basura… que gente, por dios” escribió indignado en su cuenta de Facebook.

Esta actitud de los vecinos se suma a la que señalaron en estos días desde el municipio local. Inspectores fueron agredidos por personas que arrojaban residuos urbanos, algunos incluso con vehículos de empresas. La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alicia Mannucci, confirmó que están trabajando en nuevos proyectos de ordenanza para aumentar el canon de multa. La funcionaria destacó que la acción es considerada daño ambiental, lo que constituye una falta grave.