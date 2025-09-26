Pesadilla en Bariloche: pactó la venta de su auto y casi lo matan a tiros

Lo que debía ser una simple transacción terminó en una pesadilla para Jonathan, un vecino de Bariloche que puso a la venta su auto y se encontró con un supuesto interesado. El hombre que se presentó como comprador terminó siendo un delincuente que intentó robarle el vehículo, lo golpeó y hasta le disparó en la cara.

El encuentro fue pactado por WhatsApp en la zona de un hipermercado de la ciudad. Al principio todo parecía normal: miraron el vehículo, hablaron de una seña y salieron a dar una vuelta “para probarlo”. Pero en el trayecto, el supuesto comprador mostró su verdadera cara. Con la excusa de revisar la rueda de auxilio, atacó a Jonathan y quiso quedarse con el auto.

Forcejeo brutal y disparos

En plena maniobra de escape, el ladrón aceleró mientras la víctima se arrojaba sobre la butaca del acompañante. Lo amenazó con un arma y le ordenó que se soltara “o lo mataba”. Hubo golpes, forcejeos y disparos. uno en la cara que afortunadamente no salió y dos que rozaron sus piernas. “Me puso el arma en la pierna izquierda, alcancé a correrla, pero igual me dio en el músculo. Con la adrenalina lo apreté del cuello hasta que soltó el arma”, relató Jonathan, aún conmocionado.

Dos disparos alcanzaron a rozar las piernas del dueño del auto

El caos fue total: el auto derrapando, los dos hombres peleando adentro y los tiros resonando en la calle de tierra. En medio de esa escena, un vecino se acercó para ayudar, aunque en un principio confundió a Jonathan con el ladrón.

Finalmente, el delincuente aprovechó un descuido y escapó a pie, dejando tras de sí el auto y el arma. Hasta el momento, no fue detenido. La Policía trabaja para dar con su paradero.