Viernes 26 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Pedido internacional de captura

Triple crimen en Florencio Varela: Interpol busca a Matías Ozorio, mano derecha de 'Pequeño J'

El joven de 23 años es considerado clave en la organización. El líder está acusado de ser el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Por Redacción

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 18:36
La organización policial internacional Interpol emitió un pedido de captura con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, de 23 años, considerado la mano derecha del líder narco conocido como “Pequeño J”. La medida se tomó luego de su presunta participación como ideólogo en el triple asesinato ocurrido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Detalles del triple crimen

Las víctimas del hecho fueron:

  • Morena Verdi, 20 años

  • Brenda Loreley Del Castillo, 20 años

  • Lara Gutiérrez, 15 años

El caso se produjo en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y tuvo gran repercusión por la gravedad de los delitos y la vinculación con la organización liderada por “Pequeño J”. Según las investigaciones, Ozorio habría tenido un rol central en la planificación de los asesinatos.

Relevancia de la Notificación Roja

La Notificación Roja de Interpol permite la localización y detención preventiva de personas buscadas internacionalmente. En este caso, se busca a Ozorio para que sea entregado a la justicia argentina y se esclarezcan los crímenes que conmocionaron a Florencio Varela.

