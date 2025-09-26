La mamá de una de las víctimas del triple crimen recibió amenazas

La investigación abierta tras el triple crimen de Florencio Varela sigue en marcha, y la novedad es que, tras el cambio de fiscalía, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez (una de las víctimas) se reunirá con el nuevo fiscal Adrián Arribas.

El representante legal de los Gutiérrez es Gonzalo Fuenzalida, que además adelantó que va a realizar denuncias por amenazas que se emitieron contra la mamá de la menor de 15 años, y por el tiroteo ocurrido días atrás.

Ante la prensa, Fuenzalida anunció que “hay hipótesis, pero nada firme” y que la causa se encuentra con secreto de sumario: “Me estoy por reunir con el fiscal- aseguró-Hoy la causa se va a mover con el cambio de fiscalía” se esperanzó.

Tras las imputaciones de los cuatro detenidos, el defensor remarcó que “esto tiene que ir al fuero federal” y que no se encuentran “conformes con la carátula de homicidio”.

Imputaciones por homicidio calificado

Cabe recordar que los cuatro se encuentran imputados por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía, ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

Otro punto es que el letrado (tal como se adelantó) denunciará las amenazas a la mamá de Lara y el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde en el domicilio donde vivía la menor. También acusará a los referentes judiciales y policiales, por el manejo de la investigación.