Los familiares despiden los restos de las víctimas del triple crimen

Antonio, el abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen, confirmó que el cortejo fúnebre va a pasar por los monoblocks de La Tablada y luego se dirigirá hasta el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura.

Además, al ser consultado sobre cómo está la relación con la familia de Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años, sostuvo que “está todo bien”, pese a que realizaron los velatorios por separado.

“Vamos a seguir pidiendo justicia”, finalizó Antonio, quien entró al velatorio antes de que se inicie el traslado de los cuerpos al cementerio.

Brenda Del Castillo y Morena Verdi, serán enterradas este viernes desde las 10 en el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura. Por el momento se desconoce cómo será el protocolo de despedida de Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas.

La madre de Morena llega a la casa velatoria.

En tanto, los cuatro sospechosos por los crímenes de las tres jóvenes en el partido bonaerense de Florencio Varela, se negaron a declarar, quedaron detenidos y el fiscal Adrián Arribas asumirá la investigación del caso.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas ante el fiscal Gastón Duplaá, quien solicitó al juez de Garantías Fernando Horacio Pinos Guevara que la aprehensión de los implicados se convierta en detención y el magistrado se la concedió.

El funcionario judicial dispuso que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan arrestados por el delito de “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Sin embargo, Duplaá abandonó la investigación y el caso será asumido este viernes por el fiscal Adrián Arribas, que le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas: “La pedí para mañana (por hoy) a las 8 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.

El abuelo de Morena llega a la casa velatoria.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, indicó en diálogo con Splendid AM 990 que el líder narco señalado como quien ideó los salvajes homicidios sería “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Actualmente el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que sería integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Asimismo, organizaciones feministas convocaron a una marcha masiva para este sábado a las 16:00 que comenzará en Plaza de Mayo y finalizará en Congreso. Bajo la consigna “Ni una menos”, la manifestación comenzará a las 16:00 y se espera la presencia de miles de mujeres para pedir por el fin de la violencia de género y la implementación de políticas públicas contra los femicidios.

El comunicado del fiscal saliente

El fiscal que hasta este jueves estaba a cargo de la causa, Gastón Duplaá, dio a conocer un comunicado en el que explica los motivos de su salida de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela.

“Por la especialidad en la materia y temática de la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, y habiéndose acreditado la identidad de las víctimas, dispuse remitir las actuaciones a dicha Fiscalía por resultar competente, toda vez que la investigación por averiguación de paradero ha perdido lamentable y tristemente virtualidad”, indicó Duplaá.

Y agregó: “Cabe señalar que lo resuelto tuvo lugar luego de haber adoptado las medidas urgentes necesarias para asegurar la obtención y conservación de la prueba (allanamientos de urgencia, detenciones y demás diligencias inaplazables). Asimismo, una vez efectivizadas las detenciones y celebradas las audiencias indagatorias pertinentes, se dispuso la remisión correspondiente”.