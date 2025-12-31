En el marco de los festejos por Año Nuevo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia de Neuquén llevará adelante un operativo especial de seguridad vial para cuidar a la comunidad y reducir los riesgos asociados a la circulación durante las celebraciones.

En la ciudad de Neuquén, el dispositivo se desarrollará durante la madrugada del 31 de diciembre, entre las 2 y las 6 de la mañana, con controles en distintos puntos del ejido urbano. El trabajo será articulado entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía de la Provincia del Neuquén y Tránsito Municipal.

Además, el operativo se extenderá a rutas estratégicas a partir de las 18 horas, contemplando la cobertura en: Ruta Nacional 22, en el sector de Arroyito y Ruta Provincial 51, en el sector de Mari Menuco

En todos los puntos de control habrá Unidades de Respuesta Inmediata, equipos de alcoholemia y ambulancias del SIEN, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia y reforzar la prevención de siniestros viales.

Desde el organismo provincial destacaron que el objetivo central es acompañar a la comunidad durante las fiestas, apelando a la responsabilidad individual y al cuidado colectivo.

En ese sentido, reiteraron un mensaje clave para estas celebraciones: si se consume alcohol, no se debe manejar.