Miércoles 31 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Año Nuevo: refuerzan los controles y el operativo de seguridad vial en Neuquén

Con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar celebraciones seguras, la Provincia desplegará un amplio operativo de seguridad vial durante la madrugada del 31 de diciembre y en rutas clave. Todo lo que hay que saber. 

Por Pablo Montanaro

Periodista y escritor. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 08:58
En el marco de los festejos por Año Nuevo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia de Neuquén llevará adelante un operativo especial de seguridad vial para cuidar a la comunidad y reducir los riesgos asociados a la circulación durante las celebraciones.

En la ciudad de Neuquén, el dispositivo se desarrollará durante la madrugada del 31 de diciembre, entre las 2 y las 6 de la mañana, con controles en distintos puntos del ejido urbano. El trabajo será articulado entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía de la Provincia del Neuquén y Tránsito Municipal.

Además, el operativo se extenderá a rutas estratégicas a partir de las 18 horas, contemplando la cobertura en: Ruta Nacional 22, en el sector de Arroyito y Ruta Provincial 51, en el sector de Mari Menuco

En todos los puntos de control habrá Unidades de Respuesta Inmediata, equipos de alcoholemia y ambulancias del SIEN, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia y reforzar la prevención de siniestros viales.

Desde el organismo provincial destacaron que el objetivo central es acompañar a la comunidad durante las fiestas, apelando a la responsabilidad individual y al cuidado colectivo.

En ese sentido, reiteraron un mensaje clave para estas celebraciones: si se consume alcohol, no se debe manejar.

