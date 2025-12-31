¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 31 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
CON CALOR Y SIN LUZ

Apagón masivo en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz 

Los afectados son clientes de Edesur, empresa que informó una falla en la Subestación Bosques. Actualmente hay más de 19 afectados.

Por Redacción

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 08:37
PUBLICIDAD

Más de 19.000 usuarios de Edesur reportaron cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en la previa de Fin de Año, tras una “falla en la Subestación Bosques”, y se espera que a lo largo del día se restablezca la totalidad del servicio. En la madrugada hubo casi un millón de afectados.

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, informa el comunicado de la empresa al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, cerca de las 8 el corte todavía era extenso con 19.563 usuarios sin energía eléctrica.

Este corte de suministro se da en medio de la preparación por Año Nuevo, además de los 40 grados de temperatura que se esperan para la jornada.

Se informó además que, cerca de la 01.30 se registró el récord de cortes sin luz con casi un millón de usuarios afectados.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD