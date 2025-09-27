Un joven sufrió un lamentable episodio este viernes por la noche cuando se encontraba en la guardia del Hospital de Cutral Co. Había llegado cerca de las 20:50 en su moto, una Honda Wave 110 cc, que dejó estacionada en la vereda mientras esperaba ser atendido. En cuestión de minutos, un delincuente se la llevó ante sus propios ojos.

Según relató la víctima, el robo ocurrió con total rapidez. “La moto estaba estacionada afuera. Nosotros estábamos en la guardia esperando a que nos atiendan y cuando salí a ver la moto, ya se la estaba llevando un chico flaco con buzo y pantalón negro. Cuando salí corriendo, la hizo arrancar y se fue”, lamentó.

El joven alcanzó a ver al ladrón justo en el momento en que se llevaba el rodado. Corrió detrás de él con la esperanza de impedir el robo, pero el delincuente logró escapar en cuestión de segundos. El hecho generó impotencia, no sólo por el valor económico del vehículo, sino por lo injusto de perderlo mientras intentaba recibir atención médica.

Ahora, pide colaboración a cualquier persona que haya presenciado el hecho o tenga información sobre el paradero de la moto. Para aportar datos, pueden comunicarse al 2995965108. Cualquier ayuda puede ser clave para recuperar el rodado.