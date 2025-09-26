Chubutenses varados en Alaska tras accidente buscan volver al país

Desde 2021 Juan Ignacio Uremovich y Romina Lukianczuk recorren el continente en un viaje que los llevó a su destino soñado en julio de este año. Justamente en Alaska, una meta común para aquellos que emprenden travesías de estas características, tuvieron un accidente que truncó el regreso a Comodoro Rivadavia.

El motorhome Iveco Daily cayó 20 metros por un barranco, cambiando los planes de la pareja y obligándolos a permanecer 14.000km lejos de casa. “Volcamos nuestra casa rodante. Justo cuando estábamos comenzando el regreso, tuvimos un accidente que hace que nos quedemos varados en Alaska. Nuestra querida Iveco sufrió mucho y ahora necesitamos repararla para regresar a casa”, publicaron en redes sociales.

Los repuestos necesarios para el arreglo sólo pueden conseguirse en Europa o Sudamérica, lo que implica un aumento de los costos y que se extienda el tiempo de espera. Con este panorama, lanzaron una campaña solidaria para reunir fondos que se van a destinar a la reparación de la unidad y el tan deseado regreso a la Argentina.

Este domingo 28 de septiembre a las 20 de Argentina, realizarán una transmisión en vivo por YouTube para contar detalles del accidente y cómo atraviesan esta experiencia lejos de casa.