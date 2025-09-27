Una peligrosa persecución alteró la calma de la mañana del sábado entre Neuquén y Centenario, con un amplio operativo policial que se desplegó para detener a tres jóvenes que escapaban en un Ford Fiesta rojo. El episodio, que incluyó disparos disuasivos, múltiples choques y maniobras temerarias, terminó con los sospechosos detenidos.

Todo comenzó alrededor de las 6:20, cuando la Comisaría Primera de Neuquén emitió una alerta urgente: un Ford Fiesta rojo circulaba con tres ocupantes sospechosos que podrían estar armados. En cuestión de minutos, móviles de las comisarías Quinta y 52 de Centenario activaron un operativo cerrojo, y comenzó una persecución a toda velocidad que mantuvo en vilo a vecinos y policías durante varios minutos de máxima tensión.

El auto, lejos de detenerse, realizó maniobras de gran riesgo en la zona de la primera rotonda, hasta impactar contra un patrullero en el Loteo Nueva Vista. Pero la historia no terminó allí: el vehículo siguió su carrera por calles Antártida Argentina, Chile e Ingeniero Ballester, mientras la policía realizaba disparos disuasivos con escopetas calibre 12/70 para frenar el escape.

Vecinos del Casco Viejo se despertaron sobresaltados por las detonaciones, sin comprender qué ocurría. Según informó Centenario Digital, el Ford Fiesta incluso circuló con una rueda dañada, esquivando patrulleros y generando pánico en su paso. Finalmente, en la esquina de México y Perú, una zona altamente transitada, el auto impactó contra dos móviles policiales más, poniendo fin a la peligrosa huida.

Los tres ocupantes - un joven de 21 años oriundo del barrio Sayhueque de Centenario y dos de 24 y 26 años domiciliados en Neuquén capital- fueron reducidos y demorados en el lugar. Al conductor se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado alarmante: 1,23 gramos de alcohol en sangre. Por su parte, los agentes involucrados resultaron ilesos, aunque se supo que dos motoristas sufrieron golpes durante la persecución.

El Ford Fiesta fue secuestrado por una grúa municipal, y se labraron varias multas por conducción peligrosa, fuga de un control policial y alcoholemia positiva. Además, se esperaba su traslado a una comisaría de Neuquén para realizar una requisa en busca de armas o elementos ilícitos.