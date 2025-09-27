Neuquén: Fuerte presencia policial cerca del Distrito 6 en Casimiro Gómez

Durante el, varias unidades de la Policía de Neuquén realizaron un operativo en inmediaciones del Distrito 6, ubicado sobre la calle Casimiro Gómez.

Vecinos de la zona reportaron un movimiento inusual de patrulleros y personal policial, lo que generó consultas sobre el motivo del procedimiento.

Sin detalles oficiales sobre el motivo

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las razones del despliegue. La Policía provincial mantiene un hermetismo mientras continúa la intervención en el lugar.

Fuentes de seguridad indicaron que el operativo sigue en desarrollo y no se descartan novedades en las próximas horas.

Recomendación a los vecinos

La Policía pidió a los vecinos y transeúntes de la zona que eviten circular por Casimiro Gómez y alrededores del Distrito 6, ya que la presencia de móviles genera demoras en el tránsito.