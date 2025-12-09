Pasadas las 15 de este martes, los Bomberos de Neuquén asistieron a un edificio de 10 pisos en calle Islas Malvinas 600 por una denuncia de los vecinos, quienes indicaron que habría explotado una caldera en el primer piso.

Testigos del lugar aseguraron que se sentía olor a humo y que aparentemente, una explosión no tan fuerte habría provocado la rotura de la caldera, la cual comenzó a perder agua hacia el sector de estacionamiento del edificio.

Lo que explotó fue una caldera ubicada en el sector externo del edificio, en la zona de un balcón. La misma explotó y quemó un tender de ropa que estaba cerca, por lo cual había olor a humo. La caldera, que pertenecía a un departamento del primer piso, comenzó a perder agua e inundar el edificio.

La propietaria del departamento afectado salió sin su gato tras el ruido y quedó visiblemente consternada. Afortunadamente cuando se hizo presente una policía, ingresó al edificio aun con humo, rescató al animal y lo llevó con su dueña a la vereda.

Por la situación los vecinos fueron evacuados y se encuentran afuera del edificio, a la espera de lo que informen los Bomberos, quienes trabajan en la zona para asegurarse que no hay peligro de otra explosión.

Fuentes del lugar aclararon que ya no hay foco de incendio, pero que las autoridades siguen dentro del lugar evaluando la situación y corroborando los daños.

Destacaron además que hay vecinos en estado de shock, preocupados por sus pertenencias e incluso algunos salieron desesperados a la vereda con sus mascotas en brazos, salvando lo que pudieron tras oír los disturbios y oler el humo.

Noticia en desarrollo