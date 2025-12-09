La espera terminó y uno de los grupos más influyentes de la música extrema en Latinoamérica, Ratos de Porao, vuelve a Argentina para conmemorar sus 45 años de carrera. En esta ocasión, la banda brasileña llega con una propuesta que incluye su nuevo disco "Necropolítica", lanzado en abril de 2024 y una edición especial de su aclamado álbum en vivo de 1992, "Vivo", que será relanzado en vinilo doble y CD. Este es un regreso esperado por las tribus más pesadas, que ya se preparan para vivir una noche de caos sonoro y adrenalina, el 13 de marzo en el escenario de Mood Live.

Formados en 1981, Ratos de Porao se consolidaron como pioneros del punk y hardcore extremo en Latinoamérica. A lo largo de su extensa carrera, la banda se ha presentado en algunos de los escenarios más emblemáticos del país, dejando huella en la memoria de los fanáticos argentinos. Su primer show en 1989, en la Federación de Box, marcó el inicio de una relación única con el público argentino, una conexión que sigue intacta hasta el día de hoy. En su regreso a Neuquén, la banda promete repasar lo mejor de su discografía, incluyendo clásicos de su etapa más salvaje y el material más reciente.

El nuevo álbum de Ratos de Porao, "Necropolítica", es un reflejo de la realidad de los tiempos actuales y una respuesta contundente al caos social y político que atraviesa el mundo. El disco cargado de energía y crítica, mantiene el espíritu rebelde que ha caracterizado a la banda desde sus inicios. "Necropolítica" es un trabajo que combina la brutalidad del punk con la profundidad de las temáticas actuales, haciendo honor a la irreverencia y el compromiso político que siempre ha estado presente en sus canciones.

Los fanáticos de la música extrema ya pueden adquirir sus entradas para este evento único a través de PROTICKETS.COM.AR o en la boletería ubicada en Ministro González 40. La cita con Ratos de Porao será una oportunidad imperdible para revivir su legado y presenciar en vivo la potencia de su nueva música. Además, el relanzamiento de su álbum "Vivo" en vinilo doble y CD es otro atractivo especial para los coleccionistas y seguidores más fieles de la banda.