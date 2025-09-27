Escándalo en Bariloche: denunciaron a hombre sin pantalones visto cerca de una escuela

Vecinos de San Carlos de Bariloche alertaron sobre la presencia de un hombre sin pantalones en inmediaciones de escuelas del barrio Nicolás Levalle, en el Alto de la ciudad.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 18:50, en la zona de La Paz entre Beschtedt y Onelli, cuando los alumnos de la Escuela 278 finalizaban la jornada.

Testimonios de los vecinos

De acuerdo con mensajes que circularon en grupos de WhatsApp y redes sociales, el sujeto fue visto en pasillos de edificios del barrio. Un vecino relató: “Hoy como a la salida del colegio andaba un tipo en bolas que quiso atacar a una nena en los pasillos”.

Los vecinos intentaron detenerlo, pero el hombre escapó hacia la calle Beschtedt en dirección a La Paz.

Descripción del sospechoso

Según los testimonios, se trata de una persona de aproximadamente 1,80 metros de estatura, tez blanca, que vestía un buzo negro con capucha, barbijo y zapatillas, pero sin pantalones.

La descripción fue aportada a la Comisaría 28, donde los padres de la zona radicaron la denuncia formal.

Medidas tomadas y estado de alerta

Tras la denuncia, los vecinos mantienen un estado de vigilancia comunitaria y continúan compartiendo información en redes sociales para dar con el sospechoso.

La situación generó alarma por la cercanía a instituciones educativas y por el riesgo de exposición de niños y adolescentes.