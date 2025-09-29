¿Triple homicidio o triple femicidio? La falsa polémica detrás de las muertes de Morena, Brenda y Lara

Un crimen que duele y divide
Las muertes de Morena, Brenda y Lara siguen siendo una herida abierta. El horror del caso no solo conmueve por la brutalidad con la que las jóvenes fueron asesinadas, sino también porque destapó un debate incómodo: mientras especialistas hablan de triple femicidio, buena parte de la sociedad intenta ubicarlo únicamente en la lógica del narcotráfico.
La voz de un especialista
El criminalista Eduardo Prueger, en diálogo con La Red Neuquén y años de experiencia en investigación de homicidios y femicidios, fue contundente:
“Esto es un triple femicidio. No importa que el contexto sea el narco. El machismo atraviesa todos los ámbitos y se expresa con más violencia contra las mujeres”.
Machismo disfrazado de ajuste
Según el especialista, el argumento de que se trató “solo” de un ajuste de cuentas es un error que esconde la verdadera raíz del crimen.
-
Cuando un narco mata a un hombre, es un castigo.
-
Cuando asesina a una mujer, el mensaje es diferente: busca sembrar terror, marcar territorio y reafirmar un poder que se asienta en el machismo.