La Justicia califica el triple crimen de Varela como femicidio

El brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela fue oficialmente calificado por la Justicia como femicidio, luego de que la Fiscalía General de La Matanza decidiera trasladar la causa a la UFI de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas. El cambio busca darle un nuevo impulso a la investigación, tras la negativa de los detenidos a declarar.

Según fuentes judiciales, uno de los imputados, Miguel Ángel Villanueva, de nacionalidad peruana, fue acusado por homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, además de ser tipificado como femicidio por haberse cometido contra una mujer mediante violencia de género. Los otros dos detenidos, que intervinieron en la limpieza de la escena del crimen, enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Todos permanecen detenidos.

El fiscal Arribas solicitó la totalidad del expediente a su antecesor, Gastón Dupláa, y convocó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para coordinar nuevas medidas de investigación. La UFI de Homicidios, que incluye a los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli, tiene una larga trayectoria en la resolución de casos complejos de homicidio.

Con la nueva fiscalía al frente, la causa entra en una etapa decisiva. El reconocimiento del carácter de femicidio refuerza la gravedad del caso y establece un marco legal específico que permitirá profundizar las investigaciones, mientras la comunidad sigue conmocionada por los asesinatos y se desarrollan los velatorios de las víctimas.