Quisieron entrar con pastillas a una fiesta electrónica y los agarraron

La Policía de Río Negro desbarató en pocas horas dos escenarios distintos de narcomenudeo en Cipolletti. Primero, en una fiesta electrónica realizada en un predio de la calle Julio Dante Salto, varios jóvenes fueron sorprendidos con pastillas de colores y envoltorios listos para el consumo. Horas más tarde, un allanamiento por un hurto en el barrio Celedonio Flores terminó con dos detenidos y cocaína fraccionada para la venta.

Durante la madrugada del domingo, los efectivos que cubrían seguridad en el evento detectaron que un grupo de chicos y chicas, de entre 20 y 35 años, intentaba ingresar con bolsitas “ziploc” cargadas de pastillas rojas y blancas. Y en otras sustancias en polvo de colores.

La Fiscalía Federal de Roca ordenó el secuestro inmediato de la droga sintética y la imputación de los involucrados. Aunque las pastillas no pudieron ser identificadas en el momento.

Pero la historia no terminó ahí. En la tarde del sábado, en una vivienda de Celedonio Flores, un procedimiento por un robo común destapó otra cara del negocio narco: tres hombres quisieron escapar cuando llegó la Policía, dos fueron atrapados y uno alcanzó a fugarse.

En el lugar se incautó un celular robado, más de 46 mil pesos en efectivo y una mochila cargada con 4,9 gramos de cocaína, 0,9 de marihuana, una balanza de precisión y hasta una bandeja metálica con restos de sustancia blanca.