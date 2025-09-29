"Mala mía" le dijo a la Policía: borracho, chocó varios autos estacionados y terminó contra el frente de una casa

Un violento episodio vial se registró en la noche del domingo en la esquina de Quaglia y Elguea, en el barrio Vuriloche de Bariloche, donde un conductor en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, chocó varios autos estacionados y terminó impactando contra una vivienda. El hecho generó preocupación entre los vecinos, que salieron a la calle tras escuchar el estruendo y retuvieron al hombre hasta que arribó personal policial. El conductor fue demorado.

Según relataron testigos, el vehículo circulaba a alta velocidad por una de las calles internas del barrio cuando, por razones que se investigan, se desvió de su trayectoria y embistió al menos tres autos que se encontraban estacionados. Tras los impactos, el rodado continuó su marcha y terminó colisionando contra el frente de una vivienda, provocando daños materiales en la estructura.

Vecinos del sector se acercaron de inmediato al lugar y lograron contener al conductor, que presentaba signos de alteración. “Mala mía” fue la respuesta del hombre, lo que provocó la bronca de los vecinos por el daño provocado. Minutos después, arribó personal policial que procedió a la demora preventiva. Si bien no se confirmó oficialmente el resultado de los controles, se presume que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. No se reportaron personas heridas, aunque el episodio dejó un fuerte malestar en la comunidad.

Desde la fuerza se indicó que se labraron las actuaciones correspondientes y que se dio intervención a la fiscalía de turno. El vehículo fue retirado del lugar y se iniciaron las pericias para determinar la mecánica del hecho. Los propietarios de los autos afectados y de la vivienda impactada evaluaban los daños y aguardaban definiciones judiciales para avanzar con los reclamos.

“No es la primera vez que ocurre algo así. Necesitamos presencia policial y medidas preventivas. Podría haber sido una tragedia”, expresaron residentes del barrio Vuriloche. La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se definan las responsabilidades correspondientes.