Jorge Rial confesó cómo lo conquistó su novia 31 años menor

En un momento de estabilidad personal y profesional, Jorge Rial sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y relatar cómo comenzó la historia de amor que hoy lo mantiene en pareja desde hace más de tres años. El periodista, que disfruta de su presente en la plataforma de streaming Carnaval, se permitió hablar sin filtros sobre su vida sentimental.

El conductor compartió una charla distendida con su colega Viviana Canosa, en la que respondió preguntas con humor y espontaneidad. Desde un espacio que considera su refugio, La Casa del Habano, Jorge Rial relató cómo la iniciativa de una mujer mucho más joven que él terminó en una relación sólida y madura.

“Fue ella la que me buscó, yo no”, afirmó con naturalidad, destacando que la diferencia de edad no es un problema cuando existe conexión y admiración mutua. Según él, la clave está en la madurez y en la independencia de su pareja, a quien describe como una profesional dedicada y talentosa.

La joven en cuestión es antropóloga y escritora, alejada del mundo del espectáculo, algo que, según Jorge Rial, resulta un atractivo adicional. “No me necesita para nada, es completamente independiente”, aseguró, dejando en claro que su vínculo no se sostiene en la exposición mediática sino en la admiración y el respeto.

El flechazo se dio a partir de una entrevista en la que Jorge Rial había mencionado que no estaba interesado “ni en tomar un café”. Fue entonces cuando recibió un mensaje que lo descolocó: “¿Ni para un café?”. Ese gesto simple, pero directo, se convirtió en el inicio de una relación que rápidamente se afianzó.

Con humor, el conductor reconoció que ese intercambio aceleró todo. En menos de una semana ya estaban compartiendo ese café que, como él mismo destacó, cambió su destino. Desde ese momento no volvieron a separarse, construyendo una relación estable y alejada de los flashes y escándalos mediáticos.

Jorge Rial sostuvo que la admiración por la labor de su pareja es uno de los pilares de su historia de amor. “La admiro, me gusta lo que hace, y eso en una relación es fundamental”, señaló con convicción, remarcando que esa mirada es lo que le da solidez al vínculo.

Hoy, el periodista disfruta de un presente que combina éxito laboral con plenitud sentimental. Y aunque su vida privada suele mantenerse en reserva, decidió compartir con su público cómo un simple mensaje se convirtió en la chispa de una relación inesperada, marcada por la complicidad y la autenticidad.