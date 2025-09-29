Brutal ataque: le fracturó los dos brazos con una regla de albañil para robarle

Un violento hecho conmocionó a la ciudad de Neuquén. La Justicia formuló cargos contra un hombre, identificado como T.B., acusado de golpear salvajemente a otro con una regla de albañil para robarle una bicicleta y una mochila. La agresión dejó a la víctima con fracturas en ambos brazos y sin posibilidad de trabajar, lo que agravó el impacto del ataque.

Según la investigación que llevan adelante el fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido, el hecho ocurrió durante la madrugada del 28 de septiembre de 2025 en la esquina de Racedo y Otto Neuman. La víctima se acercó a saludar a una mujer, cuando de manera sorpresiva T.B., que estaba con ella, lo golpeó en la cabeza, manos y brazos con un objeto similar a una regla de construcción.

El ataque fue tan violento que le provocó fracturas en los cúbitos de ambos brazos y en la mano derecha, lesiones que requerirán al menos 30 días de reposo. Tras la golpiza, el agresor se apoderó de una bicicleta y una mochila que contenía documentación personal, una billetera y $400.000 en efectivo.

El imputado fue detenido poco después en calles Rosario y Pizarro, cuando todavía llevaba la bicicleta y la mochila. Sin embargo, la billetera, los documentos y el dinero no fueron recuperados.

Violencia, antecedentes y prisión preventiva

El fiscal Maitini destacó la brutalidad del hecho y recordó que la víctima es sostén de familia, quedando ahora incapacitada incluso para firmar su propia denuncia. A eso se suma que el imputado cuenta con una condena previa de 2 años y 3 meses de prisión en suspenso, dictada en julio de 2024, y con dificultades de arraigo que ya habían entorpecido notificaciones judiciales.

Ante estos antecedentes, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por dos meses, medida que fue avalada por el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien además tuvo por formulados los cargos por robo agravado por el uso de arma impropia y lesiones graves.

El acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación.