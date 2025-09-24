Crimen, droga y amenazas: cayó el “Enano” Vera tras 11 años prófugo en Bariloche

Edgardo Omar "Enano" Vera fue condenado a 19 años de prisión como autor material del homicidio de Lucas Bascur, ocurrido el 9 de febrero de 2013 en el barrio Vivero Municipal de Bariloche, hermano del peligroso asesino Heriberto Muñoz, el preso que vengó su muerte y este año vio morir sus las gallinas en el penal de Viedma. Aquel día, lo emboscó y lo ejecutó de tres disparos, mientras la víctima circulaba en moto junto a un adolescente de 13 años, quien también fue atacado, aunque sobrevivió. Tras la condena se fugó y recién lo encontraron ayer.

Pero el crimen de Bascur fue apenas el primer episodio de una secuencia que reveló un entramado mucho más complejo, vinculado a la venta de drogas, amenazas a testigos y represalias familiares.

Según la investigación judicial, la hermana del homicida, Paula Vera, habría sido quien le proporcionó el arma para consumar el ataque. Meses después, en abril de 2013, fue asesinada por Muñoz en un ajuste de cuentas relacionado con el caso Bascur.

Además, el teléfono de Edgardo Vera estaba intervenido por la Justicia Federal, en el marco de una causa por tráfico y comercialización de estupefacientes.

Otra víctima colateral fue Giselle Monje, una joven de 21 años que se presentó como testigo clave del asesinato de Bascur. Antes de su muerte, denunció que un hombre encapuchado la había abordado y la amenazó para que no declare. Pocas semanas después, fue hallada muerta en circunstancias poco claras, cerrando un círculo de violencia que se gestó en torno a un mismo caso.

En el medio de este entramado, tras el fallo condenatorio, Vera logró mantenerse en la clandestinidad durante más de una década. A pesar del peso de su prontuario, logró moverse por Bariloche durante años, hasta que un patrullaje dinámico de la Brigada Motorizada de Apoyo logró la detención.

Un golpe a la impunidad

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue resultado de la presencia activa en la vía pública, el trabajo coordinado entre unidades y la verificación en tiempo real de antecedentes. La moto en la que se movilizaba fue robada en julio de este año y quedó secuestrada, y Vera quedó a disposición de la Justicia provincial.

La moto Yamaha 126cc. fue robada en julio de este año en jurisdicción de la Comisaría 2° de Bariloche

Se espera que en las próximas horas se formalicen los cargos por encubrimiento, y que se retome el proceso para el cumplimiento efectivo de su condena, que sigue vigente. La causa, con múltiples aristas, se reactivará luego de más de once años de inacción judicial por la fuga del condenado.