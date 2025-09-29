Se negó a declarar el sexto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La causa por el triple crimen de Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), atraviesa una etapa clave. Este lunes fueron citados a indagatoria los dos hombres que habían sido detenidos el fin de semana, acusados de haber tenido un rol central en la planificación y ejecución de los asesinatos.

Uno de ellos es Ariel Giménez, señalado por los investigadores como la persona que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos. Tras ser trasladado a la fiscalía, quedó cara a cara con el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien le leyó la imputación. Giménez decidió negarse a declarar.

El segundo detenido es Víctor Lázaro Sotacuro, capturado en Bolivia y apuntado por la Justicia como posible chofer de uno de los vehículos que habrían trasladado a las jóvenes hasta el lugar donde fueron asesinadas. Actualmente se encuentra alojado en el penal de Ezeiza y declarará este martes por vía remota.

Ambos sospechosos están acusados de encubrimiento agravado, aunque se cree que cada uno cumplió un rol diferente dentro del plan criminal. La Justicia espera que sus testimonios puedan aportar datos relevantes para dar con el paradero de “Pequeño J”, considerado el principal sospechoso y que permanece prófugo.

Las indagatorias forman parte de una investigación que, según la hipótesis principal, apunta directamente a una organización narco como responsable de planificar y ejecutar los asesinatos que conmocionaron al país.