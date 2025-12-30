La noche del lunes 29 de diciembre dejó una de las escenas más emotivas de MasterChef Celebrity, cuando Maxi López anunció frente a sus compañeros que debía abandonar el reality de cocina. El exfutbolista explicó que su salida no tiene que ver con el juego, sino con una decisión personal y familiar que lo obliga a viajar en los próximos días.

Todo comenzó cuando Wanda Nara lo llamó al frente de las cocinas para que compartiera una información importante. Con la voz entrecortada, Maxi López fue directo: “Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar. La decisión está tomada, me toca irme”. Sus palabras generaron sorpresa y un clima de respeto absoluto entre los participantes.

Luego, el exjugador profundizó en los motivos de su partida de MasterChef Celebrity y aclaró que no será definitiva. “Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero voy a volver. Vuelvo después de algunas semanitas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef”, expresó, dejando en claro su intención de retomar la competencia.

Desde el jurado y el resto de los participantes no tardaron en llegar los mensajes de cariño. Wanda Nara tomó la palabra y destacó el compromiso de Daniela Christiannson, la pareja de Maxi López, quien se encuentra cursando un embarazo avanzado. La conductora remarcó el sacrificio familiar que implicó su participación en el programa.

“Te queremos acá, Maxi”, le dijo Wanda Nara, mientras él respondía con una sonrisa cargada de emoción y el deseo de que quien lo reemplace cuide su lugar. El clima de camaradería fue uno de los puntos más fuertes del momento, demostrando el vínculo que se formó dentro del certamen.

Sin embargo, el instante más conmovedor llegó sobre el final del programa. El jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis sorprendió a Maxi López con un regalo muy especial: un mini delantal para su bebé en camino.

Al ver el delantal destinado a Lando, el hijo que está por nacer, Maxi López no pudo contener las lágrimas. Visiblemente quebrado, agradeció el gesto mientras recibía el aplauso de todo el estudio, en una despedida cargada de sensibilidad.

Así, MasterChef Celebrity despidió temporalmente a Maxi López con un momento que combinó emoción, familia y afecto, dejando abierta la puerta a su esperado regreso a las cocinas más famosas de la televisión.