Durante el año 2024, el ausentismo docente por enfermedad en la provincia de Neuquén experimentó una reducción del 22% en comparación con 2023. Esta baja se tradujo en 468.472 días menos de licencias médicas utilizadas, gracias a un nuevo sistema de control impulsado por el gobierno provincial con el objetivo de mejorar la eficiencia educativa.

Las modificaciones comenzaron a aplicarse a principios de año y fueron presentadas por la ministra Soledad Martínez, quien explicó que la política de salud ocupacional se basa en el respeto hacia quienes hacen un uso adecuado del sistema. La implementación de auditorías médicas, juntas médicas regulares y visitas domiciliarias fueron claves para obtener estos resultados.

El nuevo dispositivo se enfocó en la revisión sistemática de certificados médicos que, durante años, se renovaban sin control, incluso extendiéndose más allá de los plazos ordinarios. En muchos casos, se trataba de licencias que utilizaban la herramienta de excepcionalidad, dificultando su seguimiento y fiscalización.

Desde la perspectiva económica, los 468.472 días menos de licencias representan una reducción de costos estimada en $9.164.440.000 para el sistema educativo provincial. Este ahorro sería suficiente para financiar la construcción de al menos dos nuevos edificios escolares, lo cual refuerza el impacto positivo de las medidas adoptadas.

Además, el sistema de auditoría permitió detectar 54 casos de documentación fraguada por personal docente y auxiliar. Estas irregularidades derivaron en sumarios administrativos y denuncias penales contra profesionales de la salud por posible comercialización de certificados, una práctica que el Ministerio de Educación busca erradicar completamente.

Según se informó desde la cartera educativa, esta estrategia de control logró revertir los altos niveles de ausentismo y garantizar mayor presencia docente en las aulas.