Una mujer junto a su perro cayó al canal principal de riego en Cinco Saltos y sobrevivió de milagro. El desesperante episodio generó momentos de pánico entre los vecinos. Fue la rápida reacción de un hombre que estaba en el lugar lo que evitó que la historia terminara en muerte. Bomberos, Policía, Salud y Protección Civil completaron el operativo de rescate.

Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La mujer caminaba por la orilla del canal, en el barrio Los Álamos, y de repente se precipitó al agua, arrastrando consigo a su mascota.

La corriente la golpeaba, el perro se debatía, y el silencio del canal se transformó en gritos desesperados. En ese preciso momento, un vecino se convirtió en héroe: se lanzó sin dudarlo y logró sacar a ambos, con la fuerza de quien sabe que cada segundo cuenta.

La escena fue brutal: la mujer empapada, temblando, con el rostro desencajado, abrazada a su perro como si fuera lo único que la mantenía en pie. Los vecinos que se acercaban no podían creer lo que estaban viendo. El miedo se mezclaba con la incredulidad.

Minutos después, el barrio se llenó de luces y sirenas. Bomberos Voluntarios, personal de Salud, Policía y Protección Civil irrumpieron en la zona para asistir a la víctima. La mujer estaba en estado de shock, con una agitación que no cedía.

Los profesionales decidieron trasladarla de inmediato al hospital local, donde confirmaron que, pese al susto y la crisis nerviosa, su estado general era bueno.

El perro, fiel protagonista de la historia, también fue revisado: no tenía lesiones, aunque permanecía tembloroso, como si aún escuchara el rugido del agua.

La mujer y su mascota estuvieron a segundos de convertirse en víctimas fatales. El canal, con su corriente implacable, volvió a mostrar su peligrosidad.