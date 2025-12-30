En el marco de los feriados por Año Nuevo y el asueto del 2 de enero de 2026, la administración pública neuquina mantendrá guardias activas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales. Esta medida fue dispuesta por el Gobierno provincial y se aplicará tanto a los organismos centrales como a los descentralizados.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) confirmó que tendrá una guardia operativa para garantizar el servicio de agua potable. Ante cualquier urgencia, los usuarios podrán comunicarse al 0800 222 4827, canal habilitado para reclamos y consultas en toda la provincia.

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) se informó que continuarán las guardias técnicas y operativas para responder a eventuales emergencias, especialmente en casos de cortes de energía o situaciones que comprometan la seguridad pública. Los contactos por localidad están disponibles en el sitio epen.gov.ar.

La empresa HIDENESA también confirmó que mantendrá guardias activas en sus sucursales para atender situaciones de emergencia energética, que podrán ser reportadas a través de la línea gratuita 0800 333 0914, disponible durante todo el asueto.

En cuanto al sistema de salud pública, los establecimientos mantendrán sus guardias habituales correspondientes a un día feriado o fin de semana. Por su parte, Vialidad Neuquén sostendrá una guardia mínima de mantenimiento en los frentes de obra, con atención al estado de las rutas a través del número 2942 572138.

Otros organismos también adaptaron sus servicios: Protección al Consumidor no atenderá al público, pero recibirá reclamos e inspecciones vía web o WhatsApp al 2995958167. El Registro Civil solo tendrá guardias por defunciones, y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) no prestará servicios el 31 de diciembre, ya que se adhiere al asueto administrativo establecido por el BCRA.