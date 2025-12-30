A un año de la muerte de Jorge Lanata, el mundo del periodismo argentino volvió a detenerse para recordarlo. Este martes 30 de diciembre se cumplió el primer aniversario de su partida, una fecha cargada de emoción tanto para sus seguidores como para su círculo íntimo. Su ausencia dejó una huella profunda en los medios y, sobre todo, en la vida cotidiana de quienes compartieron su día a día.

Quien decidió expresar públicamente ese dolor fue Elba Marcovecchio, esposa del reconocido periodista. En la previa del aniversario, la abogada utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje íntimo y conmovedor que rápidamente generó repercusión. A través de sus stories de Instagram, eligió una imagen muy especial para homenajear al conductor.

La foto corresponde al día de su casamiento con Jorge Lanata, un momento que hoy adquiere un significado aún más profundo. Junto a la imagen, Elba Marcovecchio escribió palabras que reflejan la crudeza de la ausencia: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano. Los planes sin destinatario. Los abrazos que eran tuyos”.

En su mensaje, la abogada también dejó ver cómo intentó transitar el duelo en su vida diaria. “Quise evadir el dolor del silencio con bullicio e hiperactividad”, confesó, describiendo una rutina atravesada por la necesidad de seguir adelante pese al vacío. Sin embargo, admitió que las noches se volvían eternas, hasta encontrar consuelo en los sueños.

Ese espacio onírico aparece como el único refugio posible para reencontrarse con Jorge Lanata, una presencia que ya no está físicamente pero sigue viva en su memoria. La publicación expuso una faceta vulnerable de Elba Marcovecchio, lejos de los tribunales y de la exposición mediática habitual.

El mensaje cerró con una frase que resume el vínculo que los unió: “Love not fear. Te amo infinito”. La imagen elegida muestra a Jorge Lanata apoyando su cabeza en el pecho de su esposa, mientras ella lo abraza, reforzando la intimidad y el amor que compartieron.

Este aniversario encuentra a Elba Marcovecchio atravesando además un contexto familiar complejo, marcado por conflictos con Bárbara Lanata y Lola Lanata, hijas del periodista. Aun así, el homenaje dejó en claro que, más allá de las disputas, el recuerdo de Jorge Lanata sigue ocupando un lugar central e imborrable en su vida.