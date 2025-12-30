Este lunes por la noche, Beto Casella fue uno de los invitados destacados de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV. Su presencia no pasó desapercibida y fue celebrada tanto por el conductor como por el panel, en un clima distendido y cargado de información. El encuentro marcó un momento especial, ya que simbolizó su desembarco oficial en el canal del cubito.

Durante la charla, Ángel de Brito le dio una cálida bienvenida y destacó la importancia de la llegada de Beto Casella a la señal. Ambos intercambiaron elogios y reflexiones sobre el presente de la televisión argentina, dejando en claro que este nuevo paso profesional representa un desafío fuerte para el histórico conductor.

A lo largo de la entrevista, Beto Casella habló de temas de actualidad, de su mirada crítica sobre los medios y del momento personal que atraviesa. Sin embargo, el punto más esperado de su visita fue cuando comenzó a adelantar detalles concretos de su próximo programa, despertando la curiosidad de todos en el estudio.

Entre risas, comentarios filosos y algunas primicias, Beto Casella confirmó quiénes serán los panelistas que lo acompañarán en esta nueva etapa en América TV. La revelación se dio en vivo y rápidamente generó repercusión, ya que se trata de un equipo numeroso y con perfiles muy distintos entre sí.

Los panelistas confirmados para el nuevo ciclo son Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff. La combinación de figuras mediáticas, periodistas y personalidades polémicas promete debates intensos y momentos de alto impacto.

Además, Beto Casella reveló que Mariano Flax será el locutor oficial del programa, un rol clave dentro del formato. Esta elección refuerza la impronta clásica del conductor, que suele rodearse de voces reconocidas y de fuerte presencia al aire.

La confirmación del panel dejó en claro que se trata de una apuesta ambiciosa por parte de América TV, que busca fortalecer su grilla con contenidos de actualidad, opinión y espectáculo. La diversidad del equipo anticipa cruces, debates y miradas contrapuestas.

De esta manera, la visita de Beto Casella a LAM no solo fue una entrevista más, sino el puntapié inicial de una nueva etapa en su carrera. Con un panel potente y muchas expectativas, su próximo programa promete convertirse en uno de los temas más comentados de la pantalla chica.