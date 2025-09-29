¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Habló la mujer señalada en el auto de apoyo del triple crimen de Varela

La sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto detenido en la causa, negó toda participación en el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Aseguró que tiene pruebas para demostrarlo y defendió a su tío: “Es remisero y una buena persona”.

Por Redacción

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 15:20
Triple crimen de Florencio Varela: la sobrina del quinto detenido se defendió de las acusaciones.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo testimonio. Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido en la causa, habló y negó haber estado en la vivienda donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Nunca estuve en esa casa de Florencio Varela, no conocía a las víctimas”, afirmó la joven, señalada por haber viajado en el auto blanco que habría servido de apoyo a los asesinos.

Según su relato, el vehículo pertenece a su tío, pero lo utilizan ambos. “El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, explicó.

Florencia contó que, junto a Sotacuro y ese amigo en común, se detuvieron en un kiosco ubicado a cinco cuadras de la casa donde ocurrió la masacre. “Teníamos que hacer tiempo. Después, Víctor me dijo que el pasajero iba a tardar tres horas en llegar. Entonces le pedí que nos llevara. Nos dejó a las 12.48 en Bajo Flores con mi acompañante y se fue”, detalló.

La joven aseguró que tiene cómo probar su versión. “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver. A la hora que estoy volviendo del peaje también hay registros”, sostuvo.

Respecto a su tío, defendió su inocencia: “Víctor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico. Es remisero y para mí es una buena persona”.

Por último, denunció amenazas contra su familia: “A mi tía ya la amenazaron y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero quiero que dejen de decir pavadas”.

