Un dato que cambia la dimensión del caso

La investigación por el violento choque ocurrido en avenida Mosconi, que terminó con una persecución y el impacto contra una casa, sumó en las últimas horas un dato clave que agrava el escenario: el arma de fuego hallada dentro del vehículo del conductor prófugo, había sido robada a un policía y tenía pedido de secuestro vigente.

Se trata de una pistola calibre 9 milímetros con numeración policial, sustraída en junio en el marco de una causa judicial que tuvo intervención de la Comisaría Cuarta.

"No pudimos determinar si estaba robando", dijo en diálogo con AM550 el comisario Lucas Sepúlveda, jefe de la Comisaría Tercera.

. Se consigna el vehículo y se visualiza que hay arma de fuego. Se avisa a fiscalía y se secuestra el vehículo. Se trasladó a la persona y al vehículo a la unidad. Se requiso y se determinó que era una pistola 9mm con numeración policial. El arma había sido robada a un efectivo y estaba con pedido de secuestro vigente. Fue robada en una causa de medidas legales en junio, en la Comisaría cuarta se había robado a un efectivo policial. Intervino fiscalía que resolvió que se lo notifique del inicio de causa judicial y recuperó su libertad por el momento. Tiene un antecedente judicial por una demora en Centenario. El auto estaba a su nombre y no tenía restricciones. Tránsito intervino para confirmar si estaba borracho pero no se conocieron los resultados del análisis”.

Choque, heridos y una fuga que encendió la alerta

El hecho ocurrió cerca de las 8.45, cuando un automóvil Volkswagen Gol chocó desde atrás a otro vehículo que estaba detenido en el semáforo, en la intersección de Mosconi y San Luis.

En el auto impactado viajaban un hombre y dos mujeres, quienes resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital Bouquet Roldán. El conductor que provocó el choque no asistió a las víctimas y escapó del lugar.

Persecución por la ciudad y final contra un paredón

Tras la fuga, se activó un operativo policial. El vehículo fue localizado minutos después en la zona oeste de Neuquén, lo que dio inicio a una persecución por distintas arterias.

"Con las características de un gol con un choque en el frente, lo buscaron y lo vieron en Colón y Nogoyá", explicó en diálogo con AM550 el comisario Lucas Sepúlveda, jefe de la Comisaría Tercera.

El recorrido terminó en la esquina de Belgrano y Casimiro Gómez, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra el paredón de una vivienda. Aun así, intentó escapar a pie, pero fue rápidamente aprehendido en el lugar.

El arma dentro del auto y la intervención judicial

Durante el procedimiento, el personal policial visualizó un arma de fuego dentro del vehículo. Se dio aviso inmediato a la Fiscalía y se dispuso el secuestro del auto.

Ya en la unidad policial, se realizó la requisa correspondiente. Allí se confirmó que se trataba de una pistola 9 milímetros con numeración policial, acompañada por municiones y vainas servidas.

Un arma robada a un efectivo policial

El comisario Lucas Sepúlveda, jefe de la Comisaría Tercera, confirmó que el arma tenía pedido de secuestro vigente. Según detalló, “era una pistola 9mm con numeración policial” y aclaró que “había sido robada a un efectivo”.

El robo se produjo en junio, en el marco de una causa judicial vinculada a la Comisaría Cuarta. Desde entonces, el arma figuraba como sustraída.

"Fue robada en una causa de medidas legales en junio, y desde la Comisaría cuarta estaba con pedido de secuestro vigente", detalló el uniformado.

Antecedentes y situación del detenido

El hombre detenido tiene 24 años. El vehículo que conducía estaba a su nombre y no tenía restricciones registrales. Además, contaba con un antecedente judicial por una demora anterior en la localidad de Centenario.

Por disposición de la Fiscalía, fue notificado del inicio de una causa judicial y recuperó su libertad de manera provisoria, mientras avanza la investigación.

Un episodio que profundiza la preocupación

El nuevo hallazgo refuerza la gravedad de una secuencia que combinó imprudencia vial, abandono de personas heridas, fuga urbana, una persecución policial y la presencia de un arma robada a un efectivo.

La rápida intervención permitió recuperar un arma que estaba en circulación ilegal y frenar una situación que, por sus características, pudo haber tenido consecuencias aún más graves en distintos puntos de la ciudad.