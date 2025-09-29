¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Conmoción tras un domingo trágico

Villa La Angostura de luto: quién era el vecino que murió en el choque frontal en la Ruta 40

Tenía 45 años, viajaba en una Peugeot Partner y perdió la vida en un siniestro vial que conmocionó a toda la comunidad. 

Por Redacción

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 09:21
Una mañana marcada por la tragedia

El domingo comenzó con dolor en Villa La Angostura. Pasadas las 9 de la mañana, un brutal choque frontal en el kilómetro 2086 de la Ruta 40 terminó con la vida de un vecino de la localidad.

La violencia del impacto obligó a cortar el tránsito durante casi todo el día, lo que generó angustia entre quienes circulaban y bronca entre quienes reclaman más responsabilidad al volante.

Quién era la víctima

La persona que murió fue identificada como Mathias Carlos Celso, de 45 años. Viajaba en una Peugeot Partner cuando ocurrió el siniestro. Vecino de Villa La Angostura, su repentina muerte dejó consternados a familiares, amigos y a toda la comunidad.

El otro conductor sobrevivió

El choque fue contra una camioneta Ram en la que viajaba otro vecino de la misma localidad. Si bien resultó herido, fue asistido rápidamente por personal de salud y no sufrió lesiones de gravedad.

Qué dicen las pericias

Según confirmó la Policía, el accidente ocurrió cuando la Partner habría invadido el carril contrario en una maniobra de sobrepaso. La calzada estaba mojada tras una noche de lluvia intensa, lo que agravó la situación.

El tránsito estuvo completamente interrumpido hasta las 17 horas, lo que generó demoras y largas filas de vehículos en plena ruta.

