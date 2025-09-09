A partir de este martes, los conductores que transiten por la Ruta Nacional 40 deberán adaptarse a desvíos debido a los trabajos de repavimentación y refuerzo estructural en el Puente de La Rinconada, sobre el río Collón Cura.

Vialidad Nacional confirmó que la obra se extenderá por aproximadamente 60 días, durante los cuales se realizarán intensas tareas de reconstrucción de la infraestructura vial. Esta intervención tiene como objetivo garantizar una mayor seguridad y durabilidad del puente, que se considera vital para la conectividad del sur neuquino.

¿En qué consiste la obra?



De acuerdo con el comunicado oficial de Vialidad Nacional, el plan contempla la demolición completa del pavimento actual, la ejecución de una nueva sub base granular y la colocación de un pavimento de hormigón de alta durabilidad.

Desvíos y precaución al circular

Durante los 60 días de intervención, los conductores deberán seguir rutas alternas señalizadas y circular con especial precaución, respetando la cartelería instalada y las indicaciones del personal de la obra.



Vialidad Nacional advirtió que las demoras serán inevitables en horarios de mayor flujo vehicular, por lo que recomendó a los viajeros planificar sus traslados con tiempos adicionales para evitar contratiempos. La obra también contará con un operativo de tránsito diseñado para minimizar riesgos y garantizar la seguridad vial en la zona.

Un puente clave para la conectividad regional

El Puente de La Rinconada es uno de los puntos más neurálgicos de la Ruta 40, ya que conecta a las localidades de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes con el Alto Valle. Su importancia no solo es estratégica para la conectividad vial, sino también para el desarrollo económico y turístico de la región. Con la intervención en el puente, se busca extender la vida útil de la infraestructura y mejorar las condiciones de circulación durante todo el año, independientemente de las estaciones.



Esta obra forma parte de un programa más amplio de inversiones en infraestructura vial que el gobierno nacional viene impulsando en la Patagonia. En particular, el Puente de La Rinconada fue priorizado debido al volumen de tránsito que soporta y el avanzado estado de deterioro que presentaba, con fisuras y baches que ponían en riesgo su funcionalidad. Con la nueva carpeta de hormigón, se espera reducir el mantenimiento rutinario y mejorar el confort de manejo para los usuarios.

