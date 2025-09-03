Balacera, piedrazos y una mujer en el hospital: la policía busca a un ciclista y un auto rojo

Otra noche de terror en el barrio

El oeste neuquino volvió a ser escenario de un violento enfrentamiento a plena luz del día. Este lunes, sobre la calle Diego Pizarro al 4200, los vecinos escucharon una ráfaga de disparos y vieron cómo una mujer terminaba herida en medio del caos. Si bien no recibió un disparo, fue trasladada al hospital Heller con un golpe en el rostro producto de un piedrazo en medio de la balacera.

Casquillos en el asfalto y miedo en cada cuadra

Cuando llegó la policía, no encontraron a los agresores, pero sí varias vainas servidas calibre 9 milímetros que confirmaron los tiros en plena vía pública. El barrio entero quedó conmocionado. Nadie quiere hablar por temor a represalias, y la ley del silencio se impone cada vez que la violencia vuelve a estallar.

Un ciclista, un auto rojo y la sospecha de ajustes de cuentas

Según los primeros testimonios, la balacera habría involucrado a un hombre en bicicleta y a los ocupantes de un automóvil, que huyeron de la zona antes de que llegaran los patrulleros. La policía trabaja para encontrarlos, pero hasta ahora no hay detenidos.

El comisario inspector, Rubén Butrón habló con Mejor Informado y confirmó que ya tienen identificada a la persona que manejaba el automóvil, pero que aun buscan conocer quien circulaba en bicicleta. "Trabajamos en conjunto con la fiscalía. Estas personas suelen tener cuatro o cinco domicilios", destacó.

El dato clave, que trascendió de forma extraoficial, es que buscan un auto color rojo, del que no se supo mayores detalles para no comprometer una compleja investigación que lleva adelante la Policía y la Fiscalía.

"Estamos tratando de ubicar el auto, sabemos de quien se puede tratar. Semanas atrás empezaron a darse estas peleas, por lo que se cuatriplico el personal, con la Metropolitana, Antinarcóticos y otras divisiones", precisó Butrón.

Narcos y un barrio tomado por el miedo

La Comisaría 16 y las brigadas especiales de Narcóticos intensificaron los patrullajes en la zona, donde en los últimos meses los tiroteos se repiten cada vez con más frecuencia. Los investigadores no dudan: se trata de enfrentamientos narcos por el control de territorio.

Mientras tanto, los vecinos quedan atrapados en medio de un fuego cruzado que parece no tener fin.