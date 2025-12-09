El Parque Nacional Lanín se enfrenta a dos focos activos de incendios forestales, provocados durante la alerta amarilla por tormentas. Los Parques Nacionales habían advertido por esta alerta que regía para la cordillera neuquina este lunes, lo cual significaba riesgo de incidentes o incendios por la actividad eléctrica.

La alerta anunciaba tormentas eléctricas, ráfagas y posible granizo para la zona, por lo cual solicitaban no hacer actividades al aire libre y respetar las indicaciones de los propios Parques.

Este martes a las 13, tras el fenómeno eléctrico, informaron que hay dos incendios forestales activos por la tormenta eléctrica en el Parque Nacional Lanín. En total detectaron varios focos de incendio por motivo de las descargas eléctricas del lunes en zona sur del Parque.

"La alta probabilidad de desarrollo convectivo había sido anticipada por distintos modelos de predicción meteorológica; lo que llevo a realizar un seguimiento desde ayer por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias)", aclararon.

Por el momento el incendio en Ruta 20, en Las Taguas, se mantiene activo. Detallaron que el lunes por la tarde un dron de Bomberos Voluntarios de Meliquina determinó su ubicación para planificar la operatividad.

Por estas horas están trabajando en el lugar 5 brigadistas ICE Lanín, 5 brigadistas Sistema Provincial Manejo Fuego Neuquén y un Helicóptero del Servicio Nacional Manejo de Fuego realiza tiros de agua.

El segundo foco, en Ruta 20 en Villa Lago Hermoso se encuentra circunscripto, es decir que los trabajos abarcan todo el perímetro. Por ahora están trabajando con agua y herramienta manuales 10 brigadistas ICE Lanín, pobladores.

Como consecuencia de estos incendios, una vivienda ubicada en cercanías a la Laguna Pudu Pudu, a unos 35 de San Martin de los Andes por Ruta Siete Lagos, se incendió en la madrugada de este martes durante las tormentas.

Adelantaron que se continúa trabajando y monitoreando la zona por posible aparición de nuevos focos.

Cómo sigue el clima

Según el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que para este martes 9 de diciembre sigue activa la alerta amarilla, abarcando todo Neuquén y Río Negro, con posibilidad de tormentas eléctricas fuertes. Las mismas podrían complicar el trabajo de los brigadistas y empeorar los focos activos.