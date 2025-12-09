La legisladora Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto de ley para que representantes electos por el voto popular o funcionarios que detenten cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado, se sometan anualmente a exámenes de psicodiagnósticos y psicotécnicos que permitan evaluar la estabilidad emocional, capacidad cognitiva, rasgos de personalidad y factores conductuales.



Según la iniciativa, los exámenes son de carácter obligatorio, el resultado será confidencial y el protocolo alcanza desde las figuras de Gobernador y vicegobernador, legisladores, miembros del Tribunal Superior de Justicia hasta cargos ministeriales, consejeros de la Magistratura y jueces, fiscales y defensores, entre otros cargos.



La toma y evaluación de cada test estará a cargo de profesionales de la psicología y de la psiquiatría. Los exámenes incluyen pruebas proyectivas; psicométricas y de aptitudes; evaluaciones de inteligencia emocional; pruebas de integridad laboral y honestidad, y serán acorde al perfil de puesto que ocupe el funcionario.



Cabe destacar que la normativa prevé instancias de confirmación, contraprueba, derecho de defensa y recusación. Para ello, establece garantías de procedimiento como el derecho a defensa, la confidencialidad, la protección de datos personales y el cumplimiento de protocolos técnicos.



En caso de confirmarse un resultado No Apto, el proyecto dispone que la autoridad de aplicación debe remitir el informe al organismo o dependencia donde el funcionario cumple sus funciones para que se activen los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente en materia de responsabilidad de funcionarios públicos.



Destaca en sus fundamentos que tanto la idoneidad, la eficiencia, la ética, la integridad, la responsabilidad como el compromiso con el servicio público, son variables que se pueden medir a partir de pruebas estandarizadas y validadas (pruebas psicométricas y proyectivas). De esta forma se puede determinar si un funcionario tiene la aptitud psicofísica y emocional para manejar las presiones, el estrés y las responsabilidades inherentes al cargo.