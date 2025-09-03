Terror en la nieve: un camión cargado de autos se despistó cerca del paso Cardenal Samoré

Despiste en medio de la tormenta

Un camión de gran porte que trasladaba automóviles perdió el control y terminó fuera de la ruta nacional 231, en un sector cercano a la Laguna Totoral, en la cordillera neuquina. El siniestro ocurrió esta mañana, en plena nevada y con la calzada cubierta de hielo, lo que convirtió a la curva en una trampa mortal.

El conductor, asistido de urgencia

El chofer del transporte fue atendido en el puesto sanitario de Cardenal Samoré y, aunque logró sobrevivir, debió recibir atención médica por las heridas sufridas. Bomberos y personal policial trabajaron para evitar que la situación se agravara y garantizar la seguridad en la zona.

Ruta bajo riesgo y paso cerrado

Las autoridades confirmaron que el paso internacional Cardenal Samoré permanece cerrado por el temporal, mientras se mantiene el alerta para toda la cordillera. El accidente expuso el peligro extremo de manejar en estas condiciones: visibilidad nula, nieve acumulada y pavimento resbaladizo.

Llamado urgente a la precaución

El caso reavivó la preocupación entre quienes deben transitar por la cordillera. Vialidad reiteró la obligación de portar cadenas y pidió no viajar si no es estrictamente necesario, ya que la combinación de curvas cerradas y hielo puede terminar en tragedia en cuestión de segundos.