Secuestran armas, vehículo y documentos tras un allanamiento en Vista Alegre

Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre, personal de Investigaciones de la Policía del Neuquén, junto a efectivos de la Comisaría 49°, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de Vista Alegre.

El procedimiento se enmarca en una investigación por un robo denunciado el 21 de junio de 2025. La intervención contó con la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano de Vista Alegre.

Elementos secuestrados

Entre los bienes incautados se encuentran:

Un vehículo Peugeot 207 gris

Una amoladora Ford azul

Una estufa Liliana

Una soldadora Tamig amarilla

Herramientas (martillo y maza)

Además, se secuestraron armas de fuego:

Una pistola GAP calibre 9 mm con cargador

Un revólver calibre .32

63 cartuchos completos de calibres 9x19, 16, 22, 12/70, 32, 35, 38, 325 y 45

También se encontraron sellos de entidades estatales presuntamente utilizados para adulteración de documentación y un bolso con elementos pertenecientes a la empresa Halliburton.

Detenido y causas judiciales

Un hombre mayor de edad fue demorado en el lugar, sindicado como uno de los presuntos autores del ilícito. Quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Paralelamente, la Fiscalía de Actuación Genérica inició un expediente por tenencia ilegítima de armas de fuego.