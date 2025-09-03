¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Participó la comisaría 49º

Secuestran armas, vehículo y documentos tras un allanamiento en Vista Alegre

La Policía del Neuquén realizó un operativo este miércoles 3 en una casa. Incautaron armas, cartuchos de diversos calibres, herramientas y elementos de interés para una causa por robo denunciada en junio.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 21:19
Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre, personal de Investigaciones de la Policía del Neuquén, junto a efectivos de la Comisaría 49°, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de Vista Alegre.

El procedimiento se enmarca en una investigación por un robo denunciado el 21 de junio de 2025. La intervención contó con la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano de Vista Alegre. 

Elementos secuestrados

Entre los bienes incautados se encuentran:

  • Un vehículo Peugeot 207 gris

  • Una amoladora Ford azul

  • Una estufa Liliana

  • Una soldadora Tamig amarilla

  • Herramientas (martillo y maza)

Además, se secuestraron armas de fuego:

  • Una pistola GAP calibre 9 mm con cargador

  • Un revólver calibre .32

  • 63 cartuchos completos de calibres 9x19, 16, 22, 12/70, 32, 35, 38, 325 y 45

También se encontraron sellos de entidades estatales presuntamente utilizados para adulteración de documentación y un bolso con elementos pertenecientes a la empresa Halliburton.

Detenido y causas judiciales

Un hombre mayor de edad fue demorado en el lugar, sindicado como uno de los presuntos autores del ilícito. Quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Paralelamente, la Fiscalía de Actuación Genérica inició un expediente por tenencia ilegítima de armas de fuego.

