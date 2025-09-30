Lara Gutiérrez tuvo encuentros previos con hombres peruanos

Semanas antes de ser hallada asesinada y enterrada, Lara Gutiérrez (15) tuvo una serie de encuentros en el barrio porteño de Flores con hombres de nacionalidad peruana, según testimonios reunidos por la Justicia.

De acuerdo con los relatos, Lara le contó a una amiga que un ciudadano peruano la había invitado a comer, y no fue sola: la acompañó Morena Verdi, otra de las víctimas del triple femicidio. Durante esa cita, el sujeto les habría dado 200 dólares y, según los testimonios, “no les tocó un pelo”. La semana previa al crimen, el mismo hombre le obsequió a Lara un oso de peluche y un perfume.

El último contacto habría ocurrido el viernes en que desaparecieron las tres jóvenes, cuando el hombre la llamó para coordinar un encuentro. Otros testimonios indican que Lara también se reunió el 6 de septiembre con dos hombres peruanos en un bar tipo pool sobre la Avenida Rivadavia al 7100, acompañada de otra joven cuya identidad no trascendió.

Asimismo, se maneja la versión de que Morena Verdi pudo haberse encontrado ese mismo viernes con estos hombres. Según testigos, Morena simuló una pelea con su novio para tener la excusa de salir con Brenda Del Castillo y Lara esa noche.

La reconstrucción judicial sostiene que las víctimas fueron invitadas a una fiesta en Flores, pero resultó ser una trampa: fueron trasladadas a un domicilio en Florencio Varela, donde fueron asesinadas y enterradas. La búsqueda duró cinco días hasta que los cuerpos fueron hallados en Villa Vatteone.

Hasta el momento, hay siete detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), trasladados al penal de Melchor Romero; Víctor Sotacuro Lázaro (41), capturado en la ciudad boliviana de Villazón y señalado de manejar el auto que apoyó a los homicidas; Ariel Giménez (29), acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas; y Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro Lázaro, aprehendida este lunes por haber estado en el mismo vehículo la noche del crimen.