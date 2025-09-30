Qué dice la carta anónima que revela dónde estaría un conocido de Pequeño J

A casi una semana del macabro hallazgo en una casa de Villa Vatteone, Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las chicas que habían estado cinco días desaparecidas en La Matanza, en las últimas horas un misterioso mensaje anónimo apareció en una comisaría de la Policía de la Ciudad y fue incorporada al expediente encabezado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, según publicó Infobae.

La carta en cuestión, llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle California, a 30 cuadras de la villa Zavaleta -que las autoridades allanaron en busca del capo- y arroja la dirección exacta en la que se estaría escondiendo Matías Ozorio, uno de los principales laderos de Tony Janzen Valverde, también conocido como “Pequeño J”, prófugo con una circular roja de Interpol tal como su presunto jefe: ambos están acusados del delito de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

La carta anónima que dejaron en la Comisaría 40 de la Policía de la Ciudad.

“EMANUEL NICOLÁS se llama el narcotráfico de Pequeño J”, dice, literal, el breve texto escrito por partes con letra imprenta y otros con cursiva. Luego, brinda un domicilio localizado en el barrio porteño de Barracas, en el que se estaría ocultando la mano derecha del principal sospechoso, la cual no es reveladapara preservar datos sensibles de la investigación.

Una vez que fue notificado de esta carta, el fiscal Arribas, quien investiga el triple crimen junto a la también fiscal Lorena Pecorelli, ordenó secuestrar la carta y relevar las cámaras de la dependencia policial para encontrar al misterioso mensajero