Triple femicidio: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

La Justicia continúa con la búsqueda de los responsables del cruel triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Los cuerpos fueron hallados la madrugada del 24 de septiembre, tras permanecer cinco días desaparecidas, enterradas y con signos de tortura y desmembramiento, en un allanamiento en Villa Vatteone.

Hasta el momento, hay siete detenidos por el caso: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero. Durante el fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas. Este lunes, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber estado en el mismo auto que su tío la noche del crimen.

Según la reconstrucción judicial, las víctimas fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, pero se trató de una trampa: las trasladaron a una casa en Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas.

La Justicia sigue tras los pasos de “Pequeño J”, supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres jóvenes. Tiene pedido de captura internacional. Además, se buscan a Miguel Ozorio, ladero de “Pequeño J”, y otras cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.

En las últimas horas, la Policía Federal realizó cuatro allanamientos alrededor de las 4 de la madrugada, algunos en Villa Zavaleta, para intentar localizar a Matías Ozorio, otro prófugo vinculado al caso. Aunque secuestraron elementos de interés, el sospechoso no fue hallado.