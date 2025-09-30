Un comerciante murió tras discutir con un "trapito"

Un nuevo episodio de violencia en Lanús terminó de manera trágica: Francisco Carlos Baran (47), dueño de una óptica en la Galería Central, falleció tras discutir con un “trapito” de la zona.

Según testigos, Baran se negó a que el hombre le lavara la camioneta. En represalia, el cuidacoches le arrojó un vaso de agua e insultos. Poco después, el comerciante se desplomó en la calle Margarita Weild y, pese a los intentos de reanimación, murió en el Hospital Zonal General de Agudos Narciso López.

El cuidacoches, conocido como “Cachito”, negó haberlo agredido, aunque vecinos y comerciantes lo describen como violento y con antecedentes de amenazas, portando cuchillos o botellas y con problemas de alcohol.

Baran era además fundador de la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab). El Centro Comercial e Industrial de Lanús manifestó su pesar y el municipio propuso crear una mesa de trabajo conjunta entre autoridades, comerciantes y fuerzas de seguridad para reforzar la seguridad en la zona céntrica.